DSÖ Genel Direktörü'nden Sudan Uyarısı: Milyonlarca İnsan Sağlığa Erişimde Sorun Yaşıyor

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti ve yardım erişiminin önemine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Sudan'da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Faşir'den kaçan ailelere destek olduğunu kaydederek, bu insanlara kolera ve akut yetersiz beslenme tedavisinden anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine kadar kapsamlı sağlık bakımı sağladığını belirtti.

DSÖ'nün daha fazlasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak şimdi erişime ihtiyacımız var. Hayatlar buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
