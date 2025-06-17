DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail-Iran Çatışmalarına Dair Endişeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sivillere olan etkilerini vurguladı ve nükleer tesislerin hedef alınmasının çevre ile halk sağlığına olası etkileri hakkında uyarıda bulundu.

( ANKARA )Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, nükleer tesislerin hedef alınmasının çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi ve uzun vadeli etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmaların sivil can kayıplarına ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmaya yol açtığını, durumun "son derece endişe verici" olduğunu vurguladı.

Direktör, "DSÖ olarak en büyük kaygılarımızdan biri, nükleer tesislerin hedef alınmasıdır. Bu tür saldırılar, yalnızca İran'da değil, tüm bölgede çevre ve insan sağlığı üzerinde hem kısa hem uzun vadede yıkıcı etkiler yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara açık bir çağrıda bulunan Tedros, "Tüm tarafları barış için çalışmaya çağırıyoruz. En cesur olanlar barışı seçenlerdir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Milli yıldızımız Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçti

Kenan Yıldız bir ilki başararak Türk futbol tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.