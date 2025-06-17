DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail-Iran Çatışmalarına Dair Endişeler

( ANKARA ) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, nükleer tesislerin hedef alınmasının çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi ve uzun vadeli etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmaların sivil can kayıplarına ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmaya yol açtığını, durumun "son derece endişe verici" olduğunu vurguladı.

Direktör, "DSÖ olarak en büyük kaygılarımızdan biri, nükleer tesislerin hedef alınmasıdır. Bu tür saldırılar, yalnızca İran'da değil, tüm bölgede çevre ve insan sağlığı üzerinde hem kısa hem uzun vadede yıkıcı etkiler yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara açık bir çağrıda bulunan Tedros, "Tüm tarafları barış için çalışmaya çağırıyoruz. En cesur olanlar barışı seçenlerdir" açıklamasını yaptı.