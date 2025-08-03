DSÖ Genel Direktörü'nden İsrail'in Kızılay Merkezine Saldırıya Kınama

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendirerek saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı merkezini hedef almasını "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayı karargahına yapılan saldırı dehşet verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, saldırıda hayatını kaybeden personelin ailelerine en derin taziyelerini iletti. Ghebreyesus, yaralananların en kısa sürede iyileşmesini dilediklerini de belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması talebini yineleyerek, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine düzenlenen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanı Ömer İslem hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, iki Filistin Kızılayı çalışanı ve yangını söndürmeye çalışan bir sivil yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail ordusunun Han Yunus'taki Filistin Kızılayı'na ait merkezini hedef almasını kınamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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