DSÖ Genel Direktörü'nden Gözaltındaki Personel İçin Çağrı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan DSÖ personelinin acilen serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan personelinin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulan bir DSÖ personeline ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan meslektaşlarının İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmasının üzerinden 3 haftadan uzun süre geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Personelimizin sağlığı konusunda son derece endişeliyiz. Bir kez daha derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, insani yardım çalışanlarının hedef olmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen kapıyı kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.