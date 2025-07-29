DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze İçin Yardım Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de kitlesel açlık ve hastalıkların artışına dikkati çekerek acil gıda ve tıbbi yardım çağrısı yaptı. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için ateşkes istedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden olduğunu belirterek, bunun önlenmesi için büyük ölçekte gıda ile tıbbi yardım erişimi çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, İsrail'in ablukası altında olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) bugün yayımladığı raporda " Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığı" uyarısında bulunulduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklar, açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'ye acilen büyük ölçekte gıda ve tıbbi yardım erişimi çağrısında bulundu.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Barış, en iyi ilaçtır!" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Konut kredisinde faiz düştü! İşte 1 milyon liralık kredide güncel faiz oranı

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faizlerinde büyük düşüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.