Haberler

DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze için Barış Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için önerdiği ateşkes planının önemine değinirken, tüm tarafları barışın sağlanması için harekete geçmeye çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planına tarafların verdiği tepkiye ilişkin, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hamas'ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü ve İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki bombalamanın durdurulmasını da içeren planı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız. Çok fazla can kaybı ve yıkım yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, tüm Filistinliler ve İsrailliler için sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmeye başlamaları gerektiğini vurgulayarak, DSÖ'nün, İsrail saldırıları öncesi ve bu süreçte Gazze'de ilaç ile tıbbi malzemelerin ana sağlayıcısı olduğunu bildirdi.

İhtiyaç sahibi herkese sağlık hizmetlerinin sunulmasını desteklemeye devam edeceklerini belirten Ghebreyesus, "7 Ekim 2023'ten bu yana 22 milyondan fazla tedavi ve ameliyatı destekleyen malzeme sağladık. Bundan sonra da Gazze'nin yıpranmış sağlık sistemini yeniden inşa etme gibi tarihi önemi olan bir görevde tüm ortaklarımızla yakın çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Canlı anlatım! Derbide Galatasaray'a soğuk duş, kırmızı kart çıktı

Galatasaray'a sahasında soğuk duş! Kırmızı kart
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.