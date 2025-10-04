DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze için Barış Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planına tarafların verdiği tepkiye ilişkin, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hamas'ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü ve İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki bombalamanın durdurulmasını da içeren planı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız. Çok fazla can kaybı ve yıkım yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, tüm Filistinliler ve İsrailliler için sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmeye başlamaları gerektiğini vurgulayarak, DSÖ'nün, İsrail saldırıları öncesi ve bu süreçte Gazze'de ilaç ile tıbbi malzemelerin ana sağlayıcısı olduğunu bildirdi.

İhtiyaç sahibi herkese sağlık hizmetlerinin sunulmasını desteklemeye devam edeceklerini belirten Ghebreyesus, "7 Ekim 2023'ten bu yana 22 milyondan fazla tedavi ve ameliyatı destekleyen malzeme sağladık. Bundan sonra da Gazze'nin yıpranmış sağlık sistemini yeniden inşa etme gibi tarihi önemi olan bir görevde tüm ortaklarımızla yakın çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.