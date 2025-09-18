DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze için ateşkes çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de artan şiddetin hayat kurtarıcı malzemelerin ulaştırılmasını engellediğini vurguladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta dünya liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden Ghebreyesus, 25 Eylül'de New York'ta bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı konularında yüksek düzeyli toplantı düzenleneceğini belirtti.

Ghebreyesus, bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada erken ölümün önde gelen nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bulaşıcı olmayan hastalıklar, her yıl 70 yaş öncesi 18 milyon kişinin ölümüne neden oluyor." dedi.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları ve tahliye emirlerinin, yeni yerinden edilme dalgalarına yol açtığını belirten Ghebreyesus, "Gazze'nin sağlık sistemi, toplu can kayıpları, sınırlı tıbbi stok, malzeme ve tıbbi ekipman ile kan ünitesi eksikliği nedeniyle hala yetersiz kalmaktadır." diye konuştu.

Ghebreyesus, Gazze'de artan şiddetin DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırmasını engellediğine işaret etti.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "21 Eylül, Uluslararası Barış Günü. Dünyanın şu anda Gazze, Ukrayna, Sudan ve diğer yerlerde acilen ihtiyaç duyduğu bir şey varsa o da barıştır. Barışa sadece bir gün değil, her gün ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

"Kısmen işlevsel hastanelerin neredeyse yarısı Gazze'de"

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn ise şu anda Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen veya asgari düzeyde işlevsel olduğunu söyledi.

Peeperkorn, "Hastaneler, özellikle Gazze'nin kuzeyinde devam eden bombardımanlarla bağlantılı olarak devam eden şiddet nedeniyle günlük en az 350 ünite kana ihtiyaç duyuyor. Hastaneler bunalmış durumda. Kısmen işlevsel hastanelerin neredeyse yarısı Gazze'de." dedi.

AA muhabirinin "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, DSÖ'nün Gazze kentindeki hastanelere yakıt ulaştırma girişimlerini kasıtlı olarak engellediğini açıkladı. Bunu doğruluyor musunuz? Gazze kentindeki son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Peeperkorn, DSÖ'nün, tıbbi malzemelerin yanı sıra hastanelere yakıt da ulaştırdığını belirtti.

Peeperkorn, özellikle Gazze'nin kuzeyinde çok fazla insanın yerinden edilmek zorunda olduğu için yakıta ihtiyaç duyduğunu kaydederek, yakıt pahalılığı nedeniyle bazı misyonların yağmalandığını ve güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getirdi.

Bazı yakıt dağıtım misyonlarının iptal edilmek zorunda kaldığını da aktaran Peeperkorn, "Bence bu, Gazze'deki insanlar için durumun ne kadar umutsuz olduğunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.