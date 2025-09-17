DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze'de Tıbbi Tahliye Çağrısı

? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bakıma muhtaç hastalar için daha fazla ülkeye "tıbbi tahliye" çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, geçen hafta kritik hastaların Gazze'den bazı ülkelere tıbbi tahliyeleri desteklediğini belirten Ghebreyesus, bu kapsamda Birleşik Krallık'a 10, Ürdün'e 19 çocuk, Türkiye'ye de 1 yetişkin hastanın gönderildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Hayatları yurt dışındaki tıbbi bakıma bağlı olan Gazze'den gelen kritik hastalara özel bakım sunması ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya tıbbi tahliye yolunun yeniden açılması için daha fazla ülkeye çağrıda bulunuyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ağustosta yaptığı açıklamada, Gazze'de hala acil özel bakım ve tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 15 binden fazla hastanın olduğunu belirtmişti.