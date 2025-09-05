DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Gazze'ye Acil Çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek veya rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmayacak. Bu, İsrail'in önleyebileceği ve her an durdurabileceği bir felaket." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Gazze'nin bazı bölgelerinin İsrail'in saldırıları kapsamında ağır bombardımana maruz kaldığını belirten Ghebreyesus, "Bu durum devam ederse daha da kötü bir insani felakete yol açabilir, çoğu zaten aşırı gıda yoksunluğuyla karşı karşıya olan yaklaşık 1 milyon insanın su ve sanitasyon tesislerini tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, iki hafta önce Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık ilan edildiğini hatırlatarak, "Gazze'de, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana en az 370 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bunların 300'den fazlası sadece son 2 ayda öldü. Açlığın olduğu yerde hastalık da var." diye konuştu.

Yiyecek ve temiz su eksikliği ile sıkışık yaşam koşullarının, bağışıklık sistemi zayıflamış insanları daha fazla hastalığa maruz bıraktığını vurgulayan Ghebreyesus, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyanları Gazze'den tahliye etmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü, "DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk ve 2 bin 660 refakatçi olmak üzere 7 bin 640'tan fazla hastanın tahliyesini destekledi. Ancak Gazze'de hala acil özel bakıma ihtiyaç duyan 15 binden fazla hasta var, bunların 3 bin 800'ü çocuk. Tıbbi tahliye beklerken 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, bunların arasında yaklaşık 140 çocuk da var." bilgilerini paylaştı.

İsrail hükümetine, bu insanlık dışı savaşı sona erdirme çağrısında bulunan Ghebreyesus, bu çağrıya uymaması halinde, müttefiklerini, İsrail'i durdurmak için nüfuzlarını kullanmaya davet etti.

Ghebreyesus, "Bu insan yapımı felaketin en dayanılmaz yanı, bunun hemen durdurulabilir olmasıdır. İnsanlar açlıktan ölürken, onları kurtarabilecek yiyecekler kısa bir mesafedeki kamyonların arkasında bekliyor. Peki ne için? Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek veya rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmayacak. Bu, İsrail'in önleyebileceği ve her an durdurabileceği bir felaket. Sivillerin aç bırakılması, bir savaş yöntemi olarak asla hoş karşılanmayan bir savaş suçudur. Bunu tek bir çatışmada yapmak, gelecekteki çatışmalarda kullanılmasını meşrulaştırma riski taşır." ifadelerini kullandı.

M çiçeği virüsü

Öte yandan geçen yıl ağustosta, DSÖ Acil Durum Komitesi'nin önerisi sonrasında M çiçeği virüsünü (Mpox) "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, o zamandan bu yana DSÖ Acil Durum Komitesi'nin, salgını değerlendirmek için her 3 ayda bir toplandığını söyledi.

Ghebreyesus, "Dün tekrar bir araya geldiler ve bana durumun artık uluslararası bir sağlık acil durumu teşkil etmediği görüşünü bildirdiler. Bu tavsiyeyi kabul ettim. Bu karar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi etkilenen diğer ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarındaki sürekli düşüşlere dayanıyor." dedi.

"Faşir'de 130 bin çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor"

Sudan'ın açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşullarının doğrulandığını belirten Ghebreyesus, "Sadece bu yıl 770 binden fazla çocuğun ciddi akut yetersiz beslenmeden acı çekmesi bekleniyor. DSÖ, bu yıl şimdiye kadar 20 binden fazla ciddi yetersiz beslenen çocuğu tedavi eden 142 merkezi destekliyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, ayrıca Sudan'ın 18 eyaletin tamamına yayılan kolera salgınına da işaret ederek, ülkede 105 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı olarak 2 bin 600 ölümün yaşandığını söyledi.

DSÖ'nün, ağustosta 3,5 milyon kişiye ulaşan aşı kampanyalarını desteklediğinin altını çizen Ghebreyesus, Darfur eyaletinde yaklaşık 2 milyon kişiyi hedefleyen başka bir kampanya başlatacaklarını bildirdi.

Ghebreyesus, "(Kuzey Darfur bölgesindeki) Faşir kenti 500 günden fazla süredir kuşatma altında ve burada durum ciddi. 260 binden fazla kişinin acil sağlık yardımına ihtiyacı var. Buradaki 35 sağlık tesisi yıkıldı, 5 binden fazla şüpheli kolera vakası ve 98 ölüm var. Faşir'de 130 bin çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor." dedi.