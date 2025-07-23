DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de Kitlesel Açlık Tehlikesi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halkın "kitlesel açlıkla" karşı karşıya kaldığını, yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerde ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Ghebreyesus, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,1 milyon insanın savaş bölgesinde sıkışıp kaldığına işaret eden Ghebreyesus, "Yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerde ölümcül bir artışa tanık oluyoruz." dedi.

Ghebreyesus, 17 Temmuz'dan bu yana yetersiz beslenme merkezlerinin tamamen dolu olduğunu ve acil beslenme desteği için yeterli malzeme bulunmadığını söyleyerek, "2025 yılı içinde 5 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenmeyle ilişkili 21 ölümün belgelenmiş" olduğunu vurguladı.

Gazze'de akut yetersiz beslenme oranının yüzde 10'u aştığına işaret eden Ghebreyesus, bölgedeki yardım hatlarının çökmesi ve erişim kısıtlamalarının söz konusu krizi artırdığının altını çizdi.

Mart başından mayıs ortasına kadar süren ablukanın, Gazze'ye yaklaşık 80 gün boyunca hiç gıda girmemesine yol açtığını ifade eden Ghebreyesus, yeniden başlayan yardım sevkiyatlarının "gerekenin çok altında" kaldığına dikkati çekti.

Ghebreyesus, Gazze'deki hanelerin yüzde 95'inin ciddi su sıkıntısı yaşadığını, halkın erişebildiği su miktarının yeme, içme ve hijyen için gerekli minimum seviyenin çok altında kaldığını dile getirdi.

27 Mayıs'tan bu yana yardım almaya çalışan 1000'den fazla kişinin bu noktalarda öldürüldüğünü aktaran Ghebreyesus, "Bu bir kitlesel açlıktır." diye konuştu.

Ghebreyesus, Gazze'de tam erişim ve ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'ye, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e yükseldi.