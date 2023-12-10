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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de Ateşkes Olmadan Barış Olmaz

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin 'Ateşkes olmadan barış olmaz.' ifadesini kullandı. DSÖ Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen kararla, Gazze'ye hayat kurtaran yardımların erişimi ve savaş hukukuna saygı duyulması talep edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin "Ateşkes olmadan barış olmaz." ifadesini kullandı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda "Gazze'ye hayat kurtaran yardımların erişimi ve savaş hukukuna saygı duyulmasına" ilişkin kararın kabul edildiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani duruma çözüm bulmayı amaçlayan bu kararın oybirliğiyle kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Bu, 7 Ekim'den bu yana ilk kez çatışmaya ilişkin bir kararın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde oybirliğiyle kabul edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca sağlığın her koşulda evrensel öncelik olarak öneminin yanı sıra en zor durumlarda bile sağlık hizmeti ve insani yardımın barışa giden köprüler kurmadaki rolünün altını çiziyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kararla, tıbbi personelin erişimi de dahil Gazze'ye yönelik insani yardımların derhal, sürekli ve engelsiz şekilde iletilmesi yönünde çağrıda bulunulduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kabul edilen karar, tüm tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor. Karar, çatışmanın taraflarının, sivillerin ve tıbbi personelin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları gerektiğini yeniden teyit ediyor."

Açıklamada DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un kapanışta yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Ghebreyesus, kararın kabul edilmesinin başlangıç olduğunu belirtti.

Kararın krizleri çözmediğini ancak üzerine bir şeyler inşa edilebilecek platform oluşturduğunun altını çizen Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkes olmadan barış olmaz. Barış olmadan sağlık olmaz. Tüm üye ülkeleri, özellikle de nüfuz sahibi olanları, bu çatışmaya mümkün olan en kısa sürede son vermek için acilen çalışmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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