DSÖ Genel Direktörü, DSA'da ortak tehditlere karşı ortak bir yaklaşım bulunduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerin, 77'nci Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) boyunca ortak tehditlere karşı ortak bir yaklaşım bulmak için birlikte çalıştığını kaydetti.

Ghebreyesus, 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen organizasyonun kapanışında basın toplantısı düzenledi.

DSA'da iki yıl süren görüşmelerin ardından Kovid-19 salgınından alınan derslere dayanarak Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde güçlü bir değişiklik paketi kabul edilmesini "tarihi" olarak yorumlayan Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün en son 19 yıl önce güncellendiğini hatırlattı.

Ghebreyesus, "Bugün kabul edilen değişiklikler, pandemiler de dahil halk sağlığıyla ilgili acil durumlara karşı küresel hazırlığı, takibi ve müdahaleyi güçlendiriyor." dedi.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde değişiklikler yapılmasının başarılı bir adım olduğunu kaydeden Ghebreyesus, bunun, bölünmüş bir dünyada ülkelerin hala ortak amaç ve zemin bulmak için bir araya gelebileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

Sağlık alanında birçok konudaki kararlar kabul edildi

İki yıldır üye ülkelerin müzakere ettiği "pandemi anlaşmasının" henüz sonuçlanmadığını ancak buna dair ileriye dönük bir yol haritası çizildiğini belirten Ghebreyesus, "Pandemi anlaşmasına ilişkin müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede ve en geç gelecek yıl yapılacak DSA'ya kadar sonuçlandırılması için hükümetler arası müzakere organının görev süresinin uzatılması kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerin iklim değişikliği ve sağlık, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, yenidoğan ve çocuk sağlığı, acil durumlarda ruh sağlığı ile diğer sağlık konularında kararları kabul ettiğini de hatırlattı.

Bu yıl DSA'nın "Her Şey Sağlık İçin, Herkes İçin Sağlık" temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Ghebreyesus, ülkelerin hafta boyunca bunu somutlaştırdığını da sözlerine ekledi.

Ghebreyesus, "Ülkeler, ortak tehditlere karşı ortak bir yaklaşım bulmak için birlikte çalıştılar. Elbette her zaman aynı fikirde olmuyorlar. Bu beklenen bir şey ancak 76 yıl önce DSÖ'yü kurduklarında sahip oldukları vizyon olan 'temel bir hak olarak tüm insanlar için ulaşılabilir en yüksek sağlık standardına olan bağlılıklarında' birleşiyorlar." diye konuştu.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan DSA'ya bu yıl Türkiye'yi temsilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı.