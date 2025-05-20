DSÖ: Gazze'ye Daha Fazla Yardım Ulaşmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden başlattığını belirterek, " Gazze'ye önemli ölçüde daha fazla yardım girişine izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 15 Mayıs'tan bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini ve 34 binden fazla kişinin tekrar yerinden edildiğini kaydeden Peeperkorn, "Genel olarak mart ortasından bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık yarım milyon insan yerinden edildi. Bu dökülen kan durdurulmalı." dedi.

Peeperkorn, İsrailli yetkililerin, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye sınırlı yardım teslimatını geçici olarak yeniden başlatmalarına izin verdiğini kaydetti.

"Bu dönemde gıda ve sağlık bir öncelik olacak." diyen Peeperkorn, bunun devam etmesi gereken ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Peeperkorn, "Dün, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden bazı BM yardım tırlarının girişine izin verildi. Bunların 5'i BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, 4'ü ise BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yönetildi. Bu, okyanusta bir damla. Gazze'ye önemli ölçüde daha fazla yardım girişine izin verilmeli. İsrailli yetkilileri, Gazze'ye en az iki sınır geçişi açmaya, prosedürleri basitleştirme ile hızlandırmaya, erişim engellerini kaldırmaya ve diğer temel adımları atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki sağlık sisteminin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Peeperkorn, devam eden saldırılar ve akut malzeme kıtlıklarının durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Peeperkorn, "DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana, Gazze Şeridi'nde 697 sağlık saldırısını kayıtlara geçirdi. DSÖ aktif koruma sağlık hizmetini talep ediyor. Hastaneler asla militarize edilmemeli veya hedef alınmamalı." dedi.

İsrail, Gazze'ye yardımların girişini durdurmuştu

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne gıda, insani yardım, yakıt ve tıbbi malzeme girişini durdurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 5 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirilmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da İsrail'in 11 hafta süren tam abluka uygulamasının ardından Gazze'ye "geçici olarak, sınırlı sayıda" yardım ulaştırılmasına izin verildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü basın toplantısında, Gazze'ye temel gıda malzemelerinden oluşan sadece 9 tırın geçişine izin verildiğini ancak bu yardımların az da olsa yarın devam etmesinin beklendiğini söylemişti.

Gazze'deki hükümet de Gazze'ye "sınırlı sayıda yardım tırının ulaştığının" duyurulmasının ardından, bölgeye "gerçek bir yardımın ulaşmadığını" belirtmişti.