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DSÖ, Gazze'ye acil insani yardım çağrısı yaptı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetim kurulu, Gazze Şeridi'ne acil ve engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yaptı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin kötü durumda olduğunu ve çatışmalar sırasında sağlık tesislerine yönelik saldırıların arttığını belirtti.

CENEVRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetim kurulu, Gazze Şeridi'ne acil ve engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yapan bir karar aldı.

Yönetim kurulu, 17 üye devletin talebi üzerine Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sağlık koşullarını görüşmek üzere Pazar günü Cenevre'deki DSÖ merkezinde özel bir oturum gerçekleştirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, oturumun açılış konuşmasında "çatışmanın sağlık üzerindeki etkilerinin felaket boyutuna ulaştığını" ve "Gazze'deki sağlık sisteminin çok kötü durumda ve çökmekte olduğunu" söyledi.

DSÖ'ye göre 36 hastanenin sadece 14'ü kısmen işler durumda. Bu hastanelerin ikisi Gazze Vadisi'nin kuzeyinde, 12'siyse güneyinde yer alıyor.

Uluslararası hukuk uyarınca, çatışmalar sırasında sağlık tesislerinin korunması gerekiyor. Tedros, buna karşın 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik 449'dan fazla saldırı ile İsrail'deki sağlık tesislerine yönelik 60 saldırının DSÖ tarafından doğrulandığını bildirdi.

Tedros, Gazze halkının sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için ateşkesin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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