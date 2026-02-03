Haberler

DSÖ, Mart 2025'ten bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden ilk tıbbi tahliyeye destek verdiğini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde tıbbi tahliye ihtiyacı olan hastaların Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a taşınmasına destek verdi. Bu tahliye, Mart 2025'ten beri gerçekleşen ilk tıbbi tahliye olurken, Gazze'deki sağlık sisteminin rehabilitasyonuna ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze Şeridi'nde bulunan 5 hastanın Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesine destek verdiklerini belirterek, "Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ ve ortakları, dün 5 hasta ve 7 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesini destekledi. Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün rolünün, hastaların Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na güvenli şekilde transferini sağlamaya odaklandığını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'ye yönelik iki yıldan fazla süredir devam eden saldırıların ardından sağlık sisteminin tıbbi tahliyelere olan bağımlılığını azaltmak için acilen rehabilitasyona ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze içinde dayanıklı ve sürdürülebilir sağlık sistemi oluşturmak için tıbbi malzeme tedarikinin artırılması, hasarlı tesislerin rehabilitasyonu ve kritik hizmetlerin genişletilmesi de dahil sağlık hizmetlerinin hızla artırılması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ, hayat kurtaran bakıma erişimi hızlandırmak için Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya tıbbi sevk yolunun derhal yeniden açılması çağrısında bulunmaya devam ediyor. Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta, burada bulunmayan özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı