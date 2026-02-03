DSÖ, Mart 2025'ten bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden ilk tıbbi tahliyeye destek verdiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze Şeridi'nde bulunan 5 hastanın Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesine destek verdiklerini belirterek, "Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ ve ortakları, dün 5 hasta ve 7 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesini destekledi. Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün rolünün, hastaların Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na güvenli şekilde transferini sağlamaya odaklandığını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'ye yönelik iki yıldan fazla süredir devam eden saldırıların ardından sağlık sisteminin tıbbi tahliyelere olan bağımlılığını azaltmak için acilen rehabilitasyona ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze içinde dayanıklı ve sürdürülebilir sağlık sistemi oluşturmak için tıbbi malzeme tedarikinin artırılması, hasarlı tesislerin rehabilitasyonu ve kritik hizmetlerin genişletilmesi de dahil sağlık hizmetlerinin hızla artırılması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ, hayat kurtaran bakıma erişimi hızlandırmak için Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya tıbbi sevk yolunun derhal yeniden açılması çağrısında bulunmaya devam ediyor. Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta, burada bulunmayan özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.