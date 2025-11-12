DSÖ, Gazze'deki Tıbbi Tahliyeleri Artırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında tıbbi tahliyeleri artırmak için çalıştıklarını ve hala 16 bin 500'den fazla kişinin tıbbi tahliye beklediğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Ülkelerin Gazze'deki yaralı ve ağır hastaları tıbbi bakım için kabul etmelerindeki kararlılığından cesaret aldığını aktaran Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi tahliye programının, son 2 yılda Gazze'den 5 bin 500'den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tedavi için Gazze'den tahliyesini desteklediğini hatırlattı.

DSÖ ve ortaklarının, Gazze'deki hastaların tahliyesi ve tedavisi için hastanelerini açan ülkelere minnettar olduğunu belirten Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkes devam ederken tıbbi tahliyeleri artırmak için çalışıyoruz. Gazze'nin hasarlı sağlık tesisleri gerekli bakımı sağlayamadığı için yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla kişi hala tahliye edilmeyi bekliyor. DSÖ, ülkeleri bu tür hastaları daha fazla kabul etmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tüm tahliye yollarının açılması çağrısında da bulundu.