DSÖ, Gazze'deki Tıbbi Tahliye İhtiyacını Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'de 15 bin 600'den fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla kişinin özel bakım için tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik durumdaki kişilere yönelik tıbbi tahliyeyi desteklediği için teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, " Gazze'de hala 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla hasta, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'den ve daha fazla ülkeden tahliyelerin artırılmasına ve hayat kurtarıcı bakım sağlanmasına yardımcı olmak için erişimin artırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmişti! Şimdi de o kenti uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.