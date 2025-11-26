Haberler

DSÖ, Gazze'deki Hastaların Tıbbi Tahliyelerini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'den Ürdün'e 33 hastanın tıbbi tahliyesini başarıyla gerçekleştirdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hala 16 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek, daha fazla ülkeye hasta kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan 33 hastanın Ürdün'e tıbbi tahliyesini yaptıklarını açıkladı.

Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

DSÖ'nün, dün 33 hasta ve 109 refakatçinin Gazze'den Ürdün'e tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, "Hastaların bir kısmı gelecek günlerde ileri tedavi için başka ülkelere gidecek." ifadelerini kullandı.

Hala 16 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Ghebreyesus, hastaların Gazze'deki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'na geçişlerinde yaşadıkları uzun gecikmelerden endişe duyduklarını vurguladı.

"(Hastalar) Ekibimizle birlikte geçişlerine izin verilmeden önce 4 saatten fazla beklediler ve bu durum hassas sağlıklarını daha da riske attı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 10 bin 600'den fazla hasta ve 12 binden fazla refakatçinin, Gazze'den 30'dan fazla ülkeye tıbbi tahliyesinin yapıldığına işaret etti.

Gazze'deki 16 bin 500'den fazla hastanın, ihtiyaç duydukları tedavi hizmetleri olmaması nedeniyle hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, daha fazla ülkeye Gazze'den hasta kabul etme ve acil ihtiyaç duydukları özel bakıma erişimlerini sağlama çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
