DSÖ: Gazze'deki Emel Hastanesi Hizmet Dışı Kaldı

DSÖ: Gazze'deki Emel Hastanesi Hizmet Dışı Kaldı
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Emel Hastanesinin kapandığını ve bu durumun acil ateşkes gerektirdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki Emel Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Han Yunus'taki Emel Hastanesi, çevresinde artan saldırılar nedeniyle şu anda hizmet dışı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastaneye erişimin engellendiğini ve bunun daha fazla önlenebilir ölüme yol açtığını kaydetti.

Ghebreyesus, hastanede bakıma ihtiyacı olan hastaların olduğunu ancak yeni hastaların kabul edilmediğini belirtti.

Emel Hastanesinin kapanmasıyla Nasır Hastanesinin artık Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yoğun bakım ünitesi bulunan tek hastane olarak kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bir kez daha acil ateşkes, sağlık tesislerinin korunması, temel ilaçlara ve tıbbi malzemelere engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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