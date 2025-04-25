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DSÖ: Gazze'de Korkunç ve Ümitsiz Bir Durum

DSÖ: Gazze'de Korkunç ve Ümitsiz Bir Durum
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de insani yardım ambargosunun sürmesi sonucu korkunç bir duruma ulaşıldığını belirtti. Gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı çeken bölgeye yardım koridorlarının kapalı olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım ambargosunu sürdürdüğü Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

" Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaştık" ifadesini kullanan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze Şeridi'ndeki kaynaklarının tükendiğini ve yardım koridorlarında bir milyon insanı beslemeye yetecek kadar gıda olmasına rağmen bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını kaydetti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Durum, tıbbi malzemeler için de aynı, tükeniyorlar. 16 DSÖ kamyonu Gazze'ye girmeyi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de herhangi bir insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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