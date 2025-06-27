DSÖ: Gazze'de Gıda Dağıtımı Sırasında Yaklaşık 500 Kişi Öldü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, 27 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında Gazze'de insani yardım dağıtım noktalarının yakınlarında gıda almak için mücadele eden yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Peeperkorn, insanların açlıktan ve sağlık hizmetlerine ulaşamadan öldüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfının yardım dağıtım noktalarının yakınlarında 27 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında gıdaya ulaşmaya çalışan yaklaşık 500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Peeperkorn ve DSÖ'nün Gazze'deki Acil Tıbbi Ekip Koordinatörü Luca Pigozzi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfının Gazze'de yürüttüğü insani yardım dağıtım planını eleştiren Peeperkorn, "27 Mayıs ile 22 Haziran arasında dağıtım noktalarının yakınlarında gıda almaya çalışırken yaklaşık 500 kişi öldü." dedi.

BM ve ortaklarının yardım dağıtımına yönelik bir sistemlerinin olduğunu ve bu sistemin daha önce başarılı olduğunu belirten Peeperkorn, sistemin devam etmesi ve insani yardımların engelsiz şekilde Gazze'ye ulaşması çağrısında bulundu.

Peeperkorn, "İnsanlar açlıktan ölüyor, insanlar hasta, Gazze'de her gün insanlar ölüyor. Tıbbi yardım almaya çalışırken yolda öldürüldüler, hastanelerde öldürüldüler. Şimdi ayrıca, neredeyse hiç sağlanmayan gıda maddelerini almak için yolda öldürülüyorlar." dedi.

"Yardım taleplerimizin yüzde 44'ü reddedildi"

Pigozzi ise Gazze Şeridi'ndeki tıbbi stokun neredeyse yüzde 50'sinin tamamen tükendiğini hatırlatarak, DSÖ'nün son iki günde Gazze Şeridi'ne ulaştırdığı 9 tır yardımın "okyanusta sadece bir damla" olduğunu kaydetti.

Mart ile Haziran arasında ulaştırmak istedikleri yardım taleplerinin yüzde 44'ünün reddedildiğini bildiren Pigozzi, bunun gerçekten endişe verici olduğunun altını çizdi.

Pigozzi, "Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan kişiler silahla vuruldu." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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