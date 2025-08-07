DSÖ: Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Kaynaklı Ölümler Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de açlık kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir." dedi.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle DSÖ'de bir araya gelerek, küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze halkının neredeyse 2 yıldır bombardıman altında olduğunu dile getiren Ghebreyesus, insanların temel hizmetlere erişimlerinin sınırlı olduğunu ve defalarca yerinden edilmekle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze halkının, gıda kaynaklarına yönelik abluka altında olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de yetersiz beslenme yaygın ve açlık kaynaklı ölümler artıyor. Temmuzda 5 yaş altındaki yaklaşık 12 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çektiği tespit edildi. Bu, kaydedilen en yüksek aylık rakam. Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir."

Gazze'de aşırı kalabalık ve kötüleşen su, sanitasyon ve hijyen koşullarının da etkisiyle hastalıkların yayılmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 522 hastanın Gazze'den tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Gazze'de 14 bin 800'den fazla hasta hala acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. İnsanlar sadece açlık ve hastalıktan değil, aynı zamanda çaresizce yiyecek ararken de ölüyor. 27 Mayıs'tan bu yana, dağıtım noktalarından gıda toplamaya çalışırken 1600'den fazla kişi öldü ve yaklaşık 12 bin kişi yaralandı."

DSÖ'nün, 25 Haziran'dan bu yana Gazze'ye 68 tır dolusu tıbbi malzeme gönderdiğini dile getiren Ghebreyesus, bunun, ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca küçük bir kısmı olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, "Gazze'de hala kısmen de olsa faaliyet gösteren hastaneler dolup taşıyor ve en temel malzemeler tükendi. Devam eden ablukalar durdurulmalı ve kritik rezervlerin yeniden oluşturulması için daha fazla miktarda yardım ulaştırılmalı. Her şeyden önce ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Bu düzeyde bir yıkım da görmedim"

AA muhabirinin "Artık Gazze'de her gün 100'ü aşkın insan bombalama ve açlık nedeniyle ölüyor. Dünyanın birçok kriz bölgesinde bulundunuz. Daha önce böyle bir felakete tanık oldunuz mu? Sizce bu çağda bundan kötüsü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, bunun en trajiklerinden biri olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Elbette bazı göstergelerde buna benzer bir şeyi hiçbir yerde görmedim. Örneğin nüfusun yüzde 90'ının sürekli yerinden edilme emri altında olması... Nüfusun tamamının, çoğunlukla her gün yerinden edilme emri altında olduğu bir yer olup olmadığını bilmiyorum. Ayrıca bu düzeyde bir yıkım da görmedim." diye konuştu.

"Sudan'da milyonlarca insan açlık çekiyor"

Sudan'daki acımasız şiddetin, yaygın açlığa, hastalıklara ve acıya yol açtığına değinen Ghebreyesus, Faşir şehrinde insanların hayatta kalmak için hayvan yemi tükettiğine dair haberler geldiğini bildirdi.

Ghebreyesus, "(Sudan'da) Milyonlarca insan açlık çekiyor ve ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları doğrulandı. Bu yıl 5 yaş altı yaklaşık 770 bin çocuğun ciddi akut yetersiz beslenmeden acı çekmesi bekleniyor." dedi.

Sudan'ın tüm eyaletlerinden kolera vakalarının bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, "Geçen yıl temmuzdan bu yana yaklaşık 100 bin vaka bildirildi. Sayılarda düşüş eğilimi görülse de hastalık gözetiminde eksiklikler mevcut ve ilerleme kırılgan." diye konuştu.

Ülkenin büyük bölümünü etkileyen son sel felaketlerinin açlığı daha da kötüleştirdiğini belirten Ghebreyesus, bu durumun, kolera, sıtma, dang humması ve diğer hastalık salgınlarını daha da artırmasının öngörüldüğünü söyledi.