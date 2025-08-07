DSÖ: Gazze'de Açlık Kaynaklı Ölüm Oranı Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de açlık kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir." dedi.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle DSÖ'de bir araya gelerek, küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze halkının neredeyse 2 yıldır bombardıman altında olduğunu dile getiren Ghebreyesus, insanların temel hizmetlere erişimlerinin sınırlı olduğunu ve defalarca yerinden edilmekle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze halkının, gıda kaynaklarına yönelik abluka altında olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de yetersiz beslenme yaygın ve açlık kaynaklı ölümler artıyor. Temmuzda 5 yaş altındaki yaklaşık 12 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çektiği tespit edildi. Bu, kaydedilen en yüksek aylık rakam. Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir."

Gazze'de aşırı kalabalık ve kötüleşen su, sanitasyon ve hijyen koşullarının da etkisiyle hastalıkların yayılmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 522 hastanın Gazze'den tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Gazze'de 14 bin 800'den fazla hasta hala acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. İnsanlar sadece açlık ve hastalıktan değil, aynı zamanda çaresizce yiyecek ararken de ölüyor. 27 Mayıs'tan bu yana, dağıtım noktalarından gıda toplamaya çalışırken 1600'den fazla kişi öldü ve yaklaşık 12 bin kişi yaralandı."

DSÖ'nün, 25 Haziran'dan bu yana Gazze'ye 68 tır dolusu tıbbi malzeme gönderdiğini dile getiren Ghebreyesus, bunun, ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca küçük bir kısmı olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, "Gazze'de hala kısmen de olsa faaliyet gösteren hastaneler dolup taşıyor ve en temel malzemeler tükendi. Devam eden ablukalar durdurulmalı ve kritik rezervlerin yeniden oluşturulması için daha fazla miktarda yardım ulaştırılmalı. Her şeyden önce ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz." dedi.