DSÖ: Gazze'de 16.500'den Fazla Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 4 bini çocuk olmak üzere 16.500'den fazla hastanın tıbbi tahliye beklediğini ve bu süreçte 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinden bu yana bir ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu süreçte, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını ve Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyesini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ, son iki yılda 5 bin 500'den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tahliyesini destekledi. DSÖ, Mayıs 2024'te tıbbi tahliyelerin koordinasyonunu devralmasından bu yana bugün dahil 119 tıbbi tahliye misyonunu destekledi. Ancak yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla kişi hala tahliye bekliyor. Tıbbi tahliye beklerken 900'den fazla kişi hayatını kaybetti." dedi.

Gazzeli hastaları tedavi için kabul eden 30 ülkeye teşekkür eden Ghebreyesus, ancak daha fazla ülkeye daha fazla hasta kabul etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
500
