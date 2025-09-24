DSÖ: Gazze'de 15 bin 600 hasta tıbbi tahliye bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de en az 15 bin 600 hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın DSÖ'nün desteğiyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, bu kişilerin hayat kurtarıcı bakım almayı umut ettiğini kaydetti.