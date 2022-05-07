DSÖ Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi - Haberler

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DSÖ Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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DSÖ Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın kuzeyindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın kuzeyindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırdı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, son 1 haftada, Tigray'ın başkenti Mekelle'de ihtiyaç sahiplerine 16 kamyon yardım malzemesi gönderildiği, 64 kamyonluk konvoyun da yardım için hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tigray'ın Sheraro bölgesinde DSÖ tarafından 45 bin kişiye gıda yardımı yapıldığı, 11 bin kadın ve çocuğun tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Etiyopya, Güncel, Haberler

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