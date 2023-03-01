Dsö'den Yemen'in Sağlık Sistemi İçin 392 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 12,9 milyon Yemenliye temel sağlık desteği sağlamak için 392 milyon ABD doları bağış çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 12,9 milyon Yemenliye temel sağlık desteği sağlamak için 392 milyon ABD doları bağış çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Pazar günü DSÖ Yemen Temsilcisi Edhem Abdulmunim İsmail'in sözlerine yer verdiği açıklamasında, "Yemen, sağlık sisteminin potansiyel çöküşünü etkili bir şekilde önlemek için uluslararası bağışçıların ve diğer ortakların acil ve güçlü desteğine ihtiyaç duyuyor" denildi.

Bu çağrı, Yemen'deki insani kriz için Pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde BM öncülüğünde düzenlenen üst düzey bir bağış toplama etkinliğinin arifesinde yapıldı.

DSÖ temsilcisi, DSÖ liderliğindeki Sağlık Kümesi'ne taahhüt edilen mevcut fonların gerekli miktarın yalnızca yüzde 3,5'ine denk geldiğini vurgulayarak, "Yemen sağlık sektörünün, aşırı zor durumdaki sağlık tesislerinin 12,9 milyon savunmasız kişiye yalnızca en temel hizmetleri bile sunmaya devam edebilmesini sağlamak için 392 milyon ABD doları tutarında yeni finansmana ihtiyacı var" diye konuştu.

Açıklamaya göre 7,9 milyonu çocuk olmak üzere 10 milyon Yemenlinin sağlık hizmetlerine erişimi bulunmuyor ve ülkede yaklaşık 1,1 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden muzdarip durumda. Doğurganlık çağındaki 2,9 milyon kadın ise doğum hizmetlerinden yoksun kalıyor.

Yemen, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 yılının sonlarından bu yana iç savaşla mücadele ediyor.

On binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve 4 milyon kişiyi yerinden eden savaş, ülkeyi kıtlığın eşiğine getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor. (XHTV)