DSÖ'den Türkiye'ye Suriye'ye Sağlık Desteği İçin Teşekkür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Türkiye'nin Suriye'ye sağlık alanında yaptığı destekler için teşekkür ederek, daha fazla işbirliği yapılmasını beklediklerini ifade etti. Suriye'deki sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Suriye'ye sağlık alanındaki desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Balkhy, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından sağlık alanında yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Musab Nezzal el-Ali??????? ile görüştüklerini aktaran Balkhy, bu görüşmelerin Suriye'nin sağlık ekosistemini yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan destekle ilgili olduğunu belirtti.

Balkhy, "Suriye'de sağlık bakım sisteminin yeniden düzenlenmesi ve çalışır hale getirilmesi konusunda acil bir ihtiyaç var. Böylece başkent Şam, diğer büyük şehirler ve kırsal alanlardaki hastalara, yeterli ve hızlı bakım sağlanabilir." dedi.

Suriye'de iyimser bir hava ve umudun olduğunu kaydeden Balkhy, durumun bu şekilde devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Balkhy, "Yaptırımların kaldırılmasıyla, Suriye halkını desteklemeye istekli DSÖ üyesi ülkeler için büyük fırsatlar var. Bunu yapmak için en iyi zaman bu. Onlara, acil finansal ihtiyaçları, mevcut sağlık sistemleri, tıp eğitimi müfredatları ve sağlık altyapısının yenilenmesi ihtiyaçları konusunda destek sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni yönetimin vizyonunu anlamak, onlarla ve diğer kurumlarla uyum sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Balkhy, DSÖ ekiplerinin, Suriye'den hiç ayrılmadığı için ihtiyaçların ne olduğunu bildiğini ve desteğe devam edeceğini anlattı.

" Türkiye'ye teşekkür ederiz"

DSÖ'nün, Suriye'yi sağlık alanında güçlendirme konusunda son derece istekli olan diğer Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla çalıştığını belirten Balkhy, "(BM kuruluşları) Suriye halkının tamamına hizmet etmek için ilerlemeye çok istekliler ve biz de onların yanında olacağız." diye konuştu.

Balkhy, Türkiye'nin bu süreçteki rolünden övgüyle bahsederek şunları kaydetti:

"Suriye'ye sağladıkları destek için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Ülkeler arasındaki bu dayanışma ve işbirliği olmadan bölgemizdeki halkımızın refahını yükseltemeyeceğiz. Bu yüzden Türkiye'ye teşekkür ederiz. Suriye halkını hak ettikleri refah ve sağlığa kavuşturacak projelerde Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.