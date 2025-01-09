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DSÖ'den Suriye'ye 124 Ton Tıbbi Malzeme Gönderildi

DSÖ'den Suriye'ye 124 Ton Tıbbi Malzeme Gönderildi
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Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırmak üzere 124 ton tıbbi malzeme gönderdi. Malzemeler arasında travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçlar bulunmakta.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 124 ton tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar uğurlandı.

Travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 74 tonu ise DSÖ tarafından temin edilen tıbbi malzemeler Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Toplam 124 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Tıbbı malzemeler, DSÖ tarafından İdlib ve Halep'in kuzeyindeki sağlık tesislerine dağıtılacak.

Binlerce Suriyelinin faydalanacağı tıbbı malzemeler arasında temel ilaçlar, acil durumlarda travma bakımı için özel tasarlanmış cerrahi aletler, anestezi ve sterilizasyon malzemeleri içeren kitler bulunuyor.

Malzemeler arasında, hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlamak üzere yaygın hastalıkları tedavi etmek ve salgınları önlemek için temel ilaçlar da yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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