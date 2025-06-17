DSÖ'den İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalara Endişe İfadeleri

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ve İran arasındaki şiddetin tırmanmasının endişe verici olduğunu belirtti. Saldırılara bağlı sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralı sayısının artması üzerine barış çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasında şiddetin tırmanmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ile İran arasındaki şiddetin tırmanması son derece endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumun çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, yaralı sivillerin sayısının artmasının da üzücü olduğuna işaret etti.

Özellikle İran ve bölgedeki insanların çevresi ve sağlığı üzerinde anında ve uzun vadeli etkileri olabilecek nükleer tesislerin hedef alınmasından endişe duyduklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm taraflara barış için çalışma çağrısında bulunuyoruz. En cesur olanlar barışı seçer." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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