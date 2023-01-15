Dsö Başkanı, Çin'in Kovid ile Mücadelesinden Övgüyle Söz Etti

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Direktörü ile yaptığı telefon görüşmesinde Çin hükümetinin Kovid-19 salgınıyla başa çıkma çabalarından övgüyle söz etti.

Çin'in doğusunda bulunan Shanghai kentinin Minhang bölgesindeki kamu sağlığı merkezinde kayıt yaptıran bir hasta, 8 Ocak 2023. Küçük moleküllü Kovid-19 ilaçları Shanghai'da kamu sağlığı merkezlerinde kullanılmaya başlandı. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Direktörü ile yaptığı telefon görüşmesinde Çin hükümetinin Kovid-19 salgınıyla başa çıkma çabalarından övgüyle söz etti.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, komisyon direktörü Ma Xiaowei Cumartesi günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Çin'in Kovid'le mevcut mücadelesine dair görüş alışverişinde bulundu.

Ma, Çin'in salgının başlangıcından bu yana DSÖ ve diğer ülkelerle Kovid bilgilerini paylaştığını söyledi. Çin'in, patojeni tanımlayan ve virüsün genom dizilimi de dahil olmak üzere önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşan ilk ülke olduğunu belirten Ma, Çin'in DSÖ ile teknik değişim mekanizması da kurduğunu vurguladı.

Çin Kovid-19'la mücadelesini optimize ettiğinden beri, iki tarafın birçok teknik alışveriş gerçekleştirdiğini söyleyen Ma, Çin'in, virüsle mücadele için DSÖ'nün uluslararası Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu kurma rolünü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, Çin'in uzun vadeli teknik alışverişi sürdürme ve salgın bilgi ve verilerini DSÖ ile paylaşma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

İki taraf, salgın önleme ve kontrolü için teknik alışverişi ve işbirliğini güçlendirmeye devam etme ve dünya genelinde sağlıkta güvenliği ortaklaşa sürdürme başlıklarında anlaştı.