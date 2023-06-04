Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik

Güncel Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede yeniden Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca'yı tebrik etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede yeniden Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca'yı tebrik etti.

Kluge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bakan Fahrettin Koca. Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesi ve dünya çapındaki insanların daha iyi sağlığı ve sağlık güvenliği için üretken işbirliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Fahrettin Koca Hans Kluge Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title