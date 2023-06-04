DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede yeniden Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca'yı tebrik etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede yeniden Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca'yı tebrik etti.

Kluge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bakan Fahrettin Koca. Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesi ve dünya çapındaki insanların daha iyi sağlığı ve sağlık güvenliği için üretken işbirliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.