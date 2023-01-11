Dsö Avrupa Bölge Direktörü, Kovid Giriş Kısıtlamalarının Bilime Dayanması ve Ayrımcı Olmaması Çağrısı Yaptı

Kluge, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bilimsel olarak Çin'den edindiğimiz bilgilere göre şu anda Avrupa bölgesine yönelik anlık bir tehdit söz konusu değil, çünkü Çin'de dolaşımdaki (virüs) varyantları Avrupa'da da dolaşımda" dedi.

Tayland'ın Samut Prakan bölgesindeki Suvarnabhumi Havalimanı'na gelen Çinli yolcular, 9 Ocak 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kluge, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bilimsel olarak Çin'den edindiğimiz bilgilere göre şu anda Avrupa bölgesine yönelik anlık bir tehdit söz konusu değil, çünkü Çin'de dolaşımdaki (virüs) varyantları Avrupa'da da dolaşımda" dedi.

KOPENHAG, 11 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ülkelere Kovid-19 giriş kısıtlamalarında, bilime dayanan, ihtiyatlı ve orantılı olan ve ayrımcı olmayan bir yaklaşım benimsemeleri çağrısında bulundu.

Kluge, söz konusu çağrıyı Salı günü Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Kluge, "Bölgemizde bu dönemde ihtiyatlı seyahat önlemleri uygulamaya başlayan ülkelere, bu önlemlerin bilime dayanması, orantılı olması ve ayrımcı olmaması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Kluge, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bilimsel olarak Çin'den edindiğimiz bilgilere göre şu anda Avrupa bölgesine yönelik anlık bir tehdit söz konusu değil, çünkü Çin'de dolaşımdaki (virüs) varyantları Avrupa'da da dolaşımda" dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, "Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin (ECDC), Çin'de devam eden artışın, bu dönemde DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki Kovid-19 epidemiyolojik durumunu önemli düzeyde etkilemesinin beklenmediği şeklindeki mevcut görüşünü paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ortak basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 15 Nisan 2021. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Bilimsel gözetimin önemini vurgulayan Kluge, bölgedeki bazı ülkelerin Kovid-19 tespitine yönelik gözetim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasını eleştirdi.

Kluge'ye göre ABD'de hızla yayılan ve şu anda Avrupa bölgesinde yayılmaya başlayan Omicron XBB.1.5 rekombinant varyantı gibi virüs evriminin diğer önemli boyutlarını göz ardı etmek çok riskli olabilir.

Kluge, ülkeleri genel nüfusta aşı olma oranlarını artırma, öncelikli gruplara ek aşı dozları sağlama, kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımını teşvik etme, kalabalık ve halka açık mekanları havalandırma ve ciddi hastalık riski taşıyan hastalara erken ve uygun tedavi sağlama gibi konularda daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir kişiye Kovid-19 aşısı yapan bir hemşire, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)