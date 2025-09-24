Haberler

DSÖ, Asetaminofen ve Otizm İddialarına Yanıt Verdi

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, hamilelikte asetaminofen (parasetamol) kullanımının çocuklarda otizme neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadınların hamilelikte ilaç kullanımında sağlık uzmanlarının tavsiyelerine uymaları gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün hamilelik sırasında kullanımı ile bunun çocuklarda otizme neden olması arasında bilimsel bir kanıt bulunamadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının "çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığına" yönelik iddiasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktorlar veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmelerini önerdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Hamilelik sürecinde, özellikle ilk 3 ayda, tüm ilaçlar dikkatli kullanılmalı ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmeli." değerlendirmesinde bulundu. ???????

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
