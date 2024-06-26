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DSÖ: Alkol ve uyuşturucu kullanımı yılda 3 milyondan fazla ölüme neden oluyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu sağlık sorunları ve ölümlere ilişkin rapor yayımladı. Raporda, her yıl 3 milyondan fazla kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğü ve bunların çoğunluğunun erkek olduğu belirtildi. Alkol tüketimi nedeniyle yılda 2,6 milyon kişi ölürken, psikoaktif uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 0,6 milyon ölüm gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu rahatsızlıklarla yaşayan yaklaşık 400 milyon kişi olduğu ve bunların arasında 209 milyon kişinin alkol bağımlısı olduğu bilgisi yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle her yıl 3 milyondan fazla kişinin öldüğünü ve bunların çoğunluğunun erkek olduğunu bildirdi.

DSÖ, alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu sağlık sorunları ve ölümlere ilişkin rapor yayımladı.

2019 verilerine yer verilen raporda, yılda 2,6 milyon kişinin alkol tüketimi nedeniyle öldüğü ve bunun tüm ölümlerin yüzde 4,7'sine karşılık geldiği kaydedildi.

Yılda 0,6 milyon ölümün psikoaktif uyuşturucu kullanımına bağlı olduğu belirtilen raporda, özellikle erkeklerde alkole bağlı 2 milyon, uyuşturucuya bağlı 0,4 milyon ölüm kaydedildiği vurgulandı.

Raporda, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu rahatsızlıklarla yaşadığı ve bunlar arasında 209 milyon kişinin alkol bağımlısı olduğu yer aldı.

"2010 itibarıyla alkole bağlı ölüm oranlarında bir miktar azalma olmasına rağmen alkol tüketimine bağlı ölümlerin toplam sayısı kabul edilemeyecek kadar yüksek olmaya devam ediyor." ifadesi kullanılan raporda, 2019'da alkol kaynaklı ölüm sayısının 2,6 milyona ulaştığı, en yüksek rakamların Avrupa ve Afrika'da olduğu belirtildi.

Düşük gelirli ülkelerde alkol tüketimine bağlı ölümlerin yüksek gelirli ülkelere göre daha fazla olduğuna işaret edilen raporda, 2019'da alkole atfedilen ölümlerin en yüksek oranı (yüzde 13) 20-39 yaşlarındaki gençlerde görüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, alkol ve uyuşturucu tüketimini azaltarak ve madde kullanım bozuklukları için kaliteli tedaviye erişimi iyileştirerek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3,5"e 2030'a kadar ulaşmaya yönelik çabaların küresel olarak hızlandırılmasına acil ihtiyaç olduğu vurgulandı.

DSÖ'nün raporunda, bu hedefe ulaşmak için, koordineli bir küresel kampanya aracılığıyla farkındalık oluşturulması, sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin önleme ve tedavi kapasitesinin güçlendirilmesi ile sağlık çalışanlarının eğitiminin yaygınlaştırılması gibi adımların atılması gerektiği anlatıldı.

"Madde kullanımı her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Madde kullanımı bireysel sağlığa ciddi zararlar veriyor, kronik hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları riskini artırıyor ve trajik bir şekilde her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, daha sağlıklı ve eşitlikçi bir toplum inşa etmek için alkol tüketiminin olumsuz sağlık ve sosyal sonuçlarını azaltacak, madde kullanım bozukluklarının tedavisini erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirecek cesur eylemlere acilen bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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