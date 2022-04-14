DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı - Haberler

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DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının artışının son 16 haftada azalma gösterdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının artışının son 16 haftada azalma gösterdiğini bildirdi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana vaka sayılarında en uzun süreli düşüşün kaydedildiğini açıkladı.

Vaka sayılarının son 16 haftada düştüğünü belirten Moeti, ölüm oranlarında da 8 haftadır düşüş yaşandığı bilgisini paylaştı.

Moeti, vaka ve ölümlerdeki düşüşe rağmen salgına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yaparak test ve aşılamaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Direktör Moeti "Virüs halen yayılıyor. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Önlemler, salgına yanıt vermek için önemli." dedi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 bin 358'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 11 milyon 816 bin 331 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 53 bin 58'e yükseldi.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel, Haberler

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