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DSÖ: Afrika'da aşıyla önlenebilir hastalıklar artışa geçti

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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DSÖ: Afrika'da aşıyla önlenebilir hastalıklar artışa geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını sonrası Afrika'da aşıyla önlenebilir hastalıklarda artış görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını sonrası Afrika'da aşıyla önlenebilir hastalıklarda artış görüldüğünü bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle diğer salgın hastalıklara yönelik aşılama önlemlerinin azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2022 yılının ilk çeyreğinde Afrika'da yaklaşık 17 bin 500 kızamık vakasının görüldüğü ve bunun 2021'e kıyasla yüzde 400 daha fazla olduğu aktarıldı.

Sarı humma ve çocuk felci gibi aşıyla önlenebilir hastalıklarda da artış görüldüğü kaydedilen açıklamada, 2019'da 3 ülkede sarı humma görülürken 2021'de, 13 ülkede sarı hummaya rastlandığı belirtildi.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, aşıyla önlenebilir hastalıklardaki artışın bir uyarı işareti olduğuna vurgu yaparak, rutin aşılama çalışmalarının sürmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, iki doz kızamık aşısının yüzde 95 oranında yapılması halinde salgının ortadan kalktığı hatırlatıldı.

Kıtada Kovid-19'a karşı iki doz aşı olanların oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 17,1'e çıktı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Kızamık, Afrika, Güncel, Haberler

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