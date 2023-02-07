DSÖ 875 bin Afgan çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme mağduru olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 875 bin Afgan çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

DSÖ Afganistan, Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, bu yıl Afganistan genelinde 125 bini çeşitli komplikasyonlar barındıran toplam 875 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 2,3 milyondan fazla çocuğun da orta seviye akut yetersiz beslenme ve 840 bin hamile veya emziren annenin akut yetersiz beslenme mağduru olduğu belirtildi.

DSÖ, akut yetersiz beslenmeyle mücadele amacıyla bu hafta içinde çeşitli vilayetlerde hemşire eğitimlerinin sürdüğü kaydedildi.

Taliban'ın geçen yıl Afganistan yönetimine gelmesinin ardından derinleşen ekonomik kriz nedeniyle ülke genelindeki insani kriz de büyüdü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çoğu çocuk olmak üzere Afganistan nüfusunun 3'te 2'sine denk gelen 28 milyon kişi acil insani yardıma gereksinim duyuyor.

Benzer şekilde yetersiz beslenme, kızamık, çocuk felci gibi birçok hastalık da ülkenin önde gelen sorunları arasında bulunuyor.

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