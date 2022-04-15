DSİ Rize'de son 19 yılda 88 tesis hizmete açtı

RİZE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Rize'de son 19 yılda 88 tesisin hizmete açıldığı bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de önemli su yapıları inşa ederek hizmete alındığını, taşkın risklerini minimize etmek ve içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Son yıllarda önemli tesislerin Rize'ye kazandırıldığını vurgulayan Yıldız, "Çayın başkenti Rize'de 19 yılda 88 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin; 3 adedi içme suyu tesisi, 69 adedi taşkın koruma tesisi, 16 adedi HES tesisidir. Bu tesislerle birlikte yıllık 9,73 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 190.000 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. 131 yerleşim yeri ve 17.070 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hidroelektrik enerji üretimi ise yıllık 1,30 milyar kilovattır." ifadelerini kullandı.

Rize'nin en önemli yatırımları arasında yer alan Rize İçme suyu projesinde sona yaklaşıldığına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Rize Civar Yerler İçmesuyu Projesi ile Kalkandere, Derepazarı, İyidere ilçeleri ve Kendirli Beldesi ile 32 köy yerleşim yerlerinin 2045 yılı ihtiyacı olan 3,12 hektometreküp içme ve kullanma suyunu, Varda kaynaklarından temin edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje; Rize Civar Yerleşimler 1. Kısım İsale Hattı, Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı ve Rize Civar Yerleşimler 3. Kısım İçmesuyu İsale Hattı' etaplarından oluşmaktadır. Birinci kısmı tamamladık. İkinci kısmı tamamlamak üzereyiz. Üçüncü kısmı ise önümüzdeki yıl ihale etmeyi planlıyoruz."

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında memba kalitesinde içme suyu getirmek için çalıştıklarının altını çizen Yıldız, "Projemizin muhtevasında 123 kilometre çelik isale hattı, 32 adet yeni depo ve 4 adet mevcut depo bağlantıları ile tüm sistemin kontrol ve işletme işlerinin yapılabileceği otomasyon (SCADA) sisteminin kurulması yer almaktadır. Halihazırda, 1.Kısım ve 2. Kısım muhtevasında inşa edilen 21 adet yeni depo ile 5 adet mevcut depoya, Varda kaynaklarından alınan suyun temini sağlanmıştır. Depolarımız çok şükür su ile doldu. Söz konusu depoların şebeke bağlantıları ilgili belediyelerce ve İl Özel İdaresince yapılacaktır. Şebeke bağlantılarının yapılması ile birlikte su kullanımına engel herhangi bir husus kalmayacaktır."

-Rize'de taşkın riski azaltılıyor

Yıldız, taşkınların önlenmesi için büyük çaba harcadıklarına değinerek, "Rize'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 69 adet taşkın koruma tesisi ile Rize şehir merkezi ile birlikte, 124 adet yerleşim yeri ve 17070 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şuanda Rize ilimizde inşaatı devam eden 27 taşkın kontrol projemiz bulunmaktadır. Devam eden bu 27 taşkın kontrol projesi içerisinde yer alan Rize Şehir İçi Dereleri 1. Kısım inşaatımızda yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu işimizi tamamladığımızda Rize şehir merkezinde taşkın risklerini azaltmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik üretimine de değinen Yıldız, Rize'de işletme safhasında 16 adet HES tesisi bulunduğunu, HES'lerin kurulu gücünün 336,09 megavat, yıllık enerji üretiminin ise 1,30 milyar kilovatt saat. inşaat aşamasında bulunan bir HES tesisinin kurulu gücünün 1,30 megavat, yıllık enerji üretiminin ise 5,07 milyon kilovat saat olacağını kaydetti.