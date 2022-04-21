DSİ Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.
Ekipler, iş makinesi yardımıyla dere yatağını genişletilirken önceki yağışlarda suyla birlikte gelen ve köprünün ayaklarında biriken ağaç dallarını da temizledi.
İlçede 28 Aralık 2021 tarihinde sağanağın ardından Lüleburgaz Deresi taşmış, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinde 50 kişi tahliye edilmiş, evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarılmıştı.
Taşkında ağır hasar gören 3 bina Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmıştı.
AA / Çınar Türkmen - Güncel