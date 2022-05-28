DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı - Haberler

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DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Cemil Sarı, görevine başladı.

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Cemil Sarı, görevine başladı.

Sarı, yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

Kurumunda yaklaşık 10 yıldır başmühendis ve müdür yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirten Sarı, güzel çalışmalara imza atacağını kaydetti.

Baraj, gölet ve sulama alanında çalışmaların ve yatırımların devam ettiğini anlatan Sarı, yatırımların artması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mehmet Cemil Kırklareli 112 Güncel Haberler

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