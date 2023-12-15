DSİ, Kayseri'de zirai arazilerin sulaması için çalışmalarını sürdürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'de 54 bin 20 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulamasını sağlayacak olan projede çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliğinin artacağı ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'de 54 bin 20 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulamasını sağlayacak olan projede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, "Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması" inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini, bölge halkının ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını dile getiren Balta, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bulunan 54 bin 20 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak. İş kapsamında bugüne kadar 205 kilometre boru döşenmiş olup, kalan 7 kilometre boru döşenerek işin tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanacak."