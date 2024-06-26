DSİ, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarının su ihtiyacını karşılayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapımı devam eden toplam 16 bin 52 kalıcı deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın, afette en büyük yarayı alan illerin başında geldiğine işaret etti.

DSİ olarak felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makinalarıyla arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olduklarını anımsatan Balta, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam ettiğini bildirdi.

Balta, deprem konutlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama ve proje çalışmalarının da hızlı bir şekilde başlatıldığını ve halihazırda inşaat çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapımı devam eden toplam 16 bin 52 adet kalıcı deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağız. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapımına başlanan kalıcı deprem konutlarının içme ve kullanma suyu temini çalışmalarını bitirmek için adeta zamanla yarışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında 64 bin 208 kişiye musluklardan saniyede 273 litre içilebilir su temin edeceğiz."

Tüm konutlara bu yılın sonunda suyu ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Balta, Kahramanmaraş'ta devam eden proje kapsamında 19 bin 250 metre polietilen, 64 bin 910 metre çelik borulu isale hattı, 143 küçük sanat yapısı, 13 depo ve 7 terfi merkezi inşaatının yanında 19 derin sondaj kuyusu açtıklarını ifade etti.