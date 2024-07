DSİ Genel Müdürü: Barajlardaki doluluk oranı arttı

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülke genelinde içme, kullanma ve enerji maksatlı barajlarda genel doluluk oranının geçen yıla göre arttığını, yüzde 53,4'ten yüzde 57,2 seviyesine yükseldiğini belirtti. Balta, açıklamasında, "Şu an itibarıyla İstanbul'un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 60 mertebesinde. Bu, İstanbul'un bu yıl, yıl sonuna kadar herhangi bir içme suyunda sorun yaşamayacağı sonucuna ulaştırıyor bizleri. Bu manada Ankara'da da şu an için içme suyu barajlarımızdaki doluluk oranlarımızın yüzde 36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ankara'da da herhangi bir sorun yaşamayacağız ve diğer büyükşehirlerimizde de aynı durumdayız. Fakat bu, 'Su sorunumuz yok, suyu istediğiniz gibi kullanalım' demek değil. Her zaman, tüm vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Balta, ülkede yıllık ortalama yağışın 574 milimetre olarak bilindiğini söyleyerek, "Bu yağış gelişimine bakarak kişi başına düşen su miktarımız 1312 metreküp seyirlerindedir. Yağışı miktar olarak ifade etmeye kalktığımızda ülkemizde yıllık düşen yağış yaklaşık 450 milyar metreküp olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim yıllık su potansiyelimiz 112 milyar metreküp olarak hesap edilmiştir. Fakat biz bu suyu yaptığımız barajlarla, göletlerle ve depolama tesisleriyle 183 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaştırdık. Başka bir ifadeyle yıllık su potansiyelimizin 1,5 katı kadar depolama potansiyelimiz var. Bu, ülkemiz açısından çok önemli bir durum. Çünkü suyumuzu yağışlı sezonlarda, barajlarımızda depolayarak, kurak sezonlarda lazım olduğu zamanlarda milletimizin hizmetine sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİYİZ'

Ülkede şu an itibarıyla barajların genel manada doluluk oranının yüzde 57,2 olduğunu aktaran Balta, geçen sene bugün itibarıyla doluluk oranının yüzde 53,4 mertebesinde olduğunu kaydetti. Balta, "Bugün itibarıyla barajlarımızda bizim aktif olarak 53,8 milyar metreküp kullanılabilir suyumuz var. Geçen yıl bu 50,2 milyar metreküp civarındaydı. Geçen seneye göre aslında yüzde 5 civarında daha fazla yağış almışız. Bu da bize barajlarımızda yaklaşık 3,6 milyar metreküp daha fazla su biriktirme şansı tanımış oldu. İçme suyu, sulama ve enerji maksatlı barajlarımızda geçen yıla göre depoladığımız suyumuz daha fazla. Enerji maksatlı barajlarımızda şu an aktif depolamada yüzde 61 oranında doluluğumuz var. Yine sulama maksatlı barajlarımızda şu an yüzde 51 mertebesinde bir doluluğumuz var. İçme suyu maksatlı barajlarımızda da yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bir doluluk oranına bugün itibarıyla ulaşmış durumdayız. Bu rakamların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebilirim" diye konuştu.

'İSTANBUL YÜZDE 60, ANKARA YÜZDE 36 SEVİYESİNDE'

Balta, 81 şehirde de içme suyunu takip ettiklerini belirterek, "Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve devamındaki büyükşehirler her gün takibimizde. Şu an itibarıyla baktığımızda İstanbul'un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 60 mertebesinde. Bu, İstanbul'un bu yıl, yıl sonuna kadar herhangi bir içme suyunda sorun yaşamayacağı sonucuna ulaştırıyor bizleri. Fakat bu, 'Su sorunumuz yok, suyu istediğiniz gibi kullanalım' demek değil. Her zaman içme suyu sorunu olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü son yıllarda art arda gelen uzun kurak yıllar olmaya başladı. Biz bu yıl tasarruf ettiğimiz suyu bir sonraki yıl yine vatandaşımızın hizmetine, içme suyu kullanımına ya da diğer amaçlarla sunacağız. Suyu tasarruflu kullandığımızda, tasarruf ettiğimiz su yine barajlarımızda bir sonraki ya da sonraki yıllar kullanılmak üzere bekletildiği için suyu tasarruflu kullanmak bizim için önemli. Bu manada Ankara'da da şu an için içme suyu barajlarımızdaki doluluk oranlarımızın yüzde 36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ankara'da da herhangi bir sorun yaşamayacağız ve diğer büyükşehirlerimizde de aynı durumdayız. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi düşünerek kullanmamızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.