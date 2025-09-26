DSİ'den Su Tasarrufu İçin Elektronik Sayaç Projesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su tasarrufu için gelecek yıldan itibaren İzmir, Manisa ve Uşak'ta yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar arazinin ön ödemeli elektronik sayaç sistemi ile sulanacağını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele kapsamında işletmedeki borulu sistem sulamaların elektronik sayaçlarla revize edildiğini belirtti.

Proje kapsamında bugüne kadar 6 bin sayacın devreye alındığını, yıl sonuna kadar İzmir, Manisa ve Uşak'ta çalışmaların tamamlanacağını aktaran Balta, gelecek yıldan itibaren 3 ilde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar arazinin elektronik sayaç sistemiyle sulanacağını ifade etti.

Balta, proje sayesinde ciddi su tasarrufu sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir Ödemiş Beydağ Projesi'nden örnek vermek istiyorum. 120 bin dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulamak için geçen yıl barajdan günde yaklaşık 1,1 milyon metreküp su çekiliyordu. Ön ödemeli elektronik sayaç sistemine geçilmesiyle birlikte su tüketimi günlük ortalama 330 bin metreküplere kadar geriledi. Bölgedeki tarlalara geçen yıl sadece 22 gün su verebilirken, bu yıl bu süre 72 güne çıktı. 20 Mayıs'ta açtığımız yaz sulama sezonunu 1 Ağustos'ta kapattık. Bu yaklaşık yüzde 70 tasarruf demek. Bize göre su vatandır. Küresel ısınma ve yağış rejiminde yaşanan olumsuzluklar önümüzdeki yıllarda da etkisini maalesef gösterecek. Bu bilinçle suyumuza vatanımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkalım. Her damlası bu ülke için çok değerli."

Elektronik sayaç sistemiyle üreticilerin kartlarına önceden yükleme yaptırabildiğini vurgulayan Balta, bu sayede sulama maliyetlerinin düştüğünü, su verimliliğinin arttığını dile getirdi.