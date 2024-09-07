DSİ 20. Bölge Müdürü İslahiye'deki Projeleri İnceledi
Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, İslahiye'de devam eden projeleri yerinde inceleyerek değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda dere ıslah çalışmaları ve kılavuzlu sulama sistemi de ele alındı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru İslahiye'de devam eden projeleri yerinde inceleyerek değerlendirme toplantısına katıldı.
DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru ve beraberindeki heyet İslahiye Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen DSİ İslahiye Yatırımları Değerlendirme toplantısına katıldı.
Dere ıslah çalışmaları ve kılavuzlu sulama sisteminin de gündeme alındığı toplantıya, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, DSİ teknik heyeti ile bölge mahalle muhtarları katıldı.
Toplantının ardından yapılan çalışmalar sahada incelendi, yetkilerden bilgi alandı.
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