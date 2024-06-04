Üye Girişi
Haberler

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden Suya Girmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğu Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğü, baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu Batman Çayı'nda meydana gelen boğulma olayı hatırlatılarak, vatandaşların uyarılara uyması gerektiği vurgulandı.

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, müdürlük tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen geçen hafta sonu Batman Çayı Doluca köyü yakınlarında piknik yapan ve çaya giren iki kız çocuğundan birinin boğulduğu anımsatıldı.

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, ülkemizde her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir." denildi.

Anne ve babaların çocuklarını boğulmalara karşı uyarması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarmaları ve hafta sonu meydana gelen olayda olduğu gibi baraj, gölet ile sulama kanallarına girmemeleri ve tehlikeli olabilecek kadar suya yakın mesafede bulunmamalarıdır. Özellikle hava sıcaklığının artış gösterdiği bu günlerde serinlemek amacıyla DSİ tarafından inşa edilmiş olan baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli olduğu ayrıca bu alanlarda suya girenlerin uyarılmasının can kayıplarını önleyeceği ve söz konusu yapıların etrafında yer alan uyarı tabelalarına mutlak surette uyulması çok büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title