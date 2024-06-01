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DSA'da "Filistin'in, DSÖ ve BM'ye katılımının uyumlu hale getirilmesi" tasarısı kabul edildi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), "Filistin'in, DSÖ'ye katılımı ile Birleşmiş Milletlere (BM) katılımının uyumlu hale getirilmesi" konulu karar tasarısı kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), " Filistin'in, DSÖ'ye katılımı ile Birleşmiş Milletlere (BM) katılımının uyumlu hale getirilmesi" konulu karar tasarısı kabul edildi.

Tasarı, bu yıl 77'ncisi düzenlenen DSA'ya Türkiye, Cezayir, Brunei Sultanlığı, Çin, Mısır, Endonezya, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Malezya, Nikaragua, Umman, Pakistan, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela tarafından sunuldu.

Filistin'in DSÖ'ye katılımını BM'ye katılımıyla uyumlu hale getirmek konulu karar taslağı, 5 aleyhte ve 21 çekimser oya karşılık 101 oyla kabul edildi.

Tasarı, DSÖ'de gözlemci üye olarak bulunan Filistin'in hak ve ayrıcalıklarının, mevcut hak ve ayrıcalıklarını koruyarak genişletilmesini talep ediyor.

Filistin için talep edilenler arasında alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, Filistin ve Ortadoğu konuları dışındaki gündem maddeleri altında konuşma isteğini ifade ettiği sıraya göre konuşmacı listesine yazılma hakkı, konuşma yapma hakkı ve büyük grupların temsilcileri de dahil bir grup adına açıklama yapma hakkı yer alıyor.

Tasarıda, Filistin'in gözlemci devlet sıfatıyla DSA'da oy kullanma veya DSÖ organlarında adaylığını öne sürme hakkına sahip olmadığı da belirtildi.

Bu yıl "Her Şey Sağlık İçin, Herkes İçin Sağlık" temasıyla düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Filistin Dünya Güncel Haberler

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