DS Fantomas Louis de Funès Müzesi'ndeki sergi için yeniden tasarlandı

DS Automobiles, Mulhouse'ta bulunan Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf'ta gerçekleştirilen "Louis de Funès ile Hareket Halinde" adlı serginin yıl dönümünü kutlamak amacıyla "Fantoma'nın Dönüşü" (Fantomas Unleashed) filmindeki uçan otomobilden ilham alan tasarıma ait...

DS Automobiles, Mulhouse'ta bulunan Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf'ta gerçekleştirilen "Louis de Funès ile Hareket Halinde" adlı serginin yıl dönümünü kutlamak amacıyla "Fantoma'nın Dönüşü" (Fantomas Unleashed) filmindeki uçan otomobilden ilham alan tasarıma ait çizimi paylaştı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, markanın geçmişindeki ikonik örnekleri, günümüz kültürel etkinliklerine entegre etmeye devam ediyor.

Bu alanda yapılan çalışmalardan en güncel örnek olarak ise Geoffrey Rossillon'un elinden çıkan DS Fantomas tasarımı öne çıkıyor. Le Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf, 5 Nisan ile 5 Kasım 2023 tarihleri arasında açık olacak olan geçici sergide, Louis de Funès filmlerinde kullanılan ikonik otomobilleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Sergi, filmlerde görülen DS modellerinin de dahil olduğu otomobilleri, posterleri, set fotoğraflarını ve aksesuarları bir araya getiriyor. DS Automobiles, Louis de Funès Müzesi ile gerçekleştirilen bu kutlamaya "Fantoma'nın Dönüşü" filminde rol alan DS'in modern bir uyarlaması olan özgün çizimiyle katılıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "DS, otomobil endüstrisinin de ötesine geçerek tarihe imzasını atan bir ikon. Bu imza, Fransız mirasının bir parçası oldu ve buna bağlı olarak, Fransız sinemasında önemli bir yer edindi. Louis de Funès Müzesi'nden gelen teklifi, DS Fantomas'a ithafen modern bir DS tasarlayarak yanıtladık. Tasarımın çizimini, Frédéric Soubirou liderliğindeki dış tasarım ekibinde bulunan Geoffrey Rossillon gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.