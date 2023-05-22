DS Automobiles'den özel gurme valizi

DS Automobiles, yeni tasarladığı özel gurme valizlerini, DS 4 ESPRIT DE VOYAGE ve DS 7 ESPRIT DE VOYAGE lansmanı kapsamında seyahatseverlerin beğenisine sunuyor.

DS Automobiles, yeni tasarladığı özel gurme valizlerini, DS 4 ESPRIT DE VOYAGE ve DS 7 ESPRIT DE VOYAGE lansmanı kapsamında seyahatseverlerin beğenisine sunuyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, özel gurme valizleri, seyahate estetik ve kültürel bir anlayışla yaklaşan DS Automobiles ve La Malle Bernard iş birliğiyle vücut buldu. Bu yeni dokunuş; şıklığı ve estetik anlayışını öne çıkarmak için Michelin yıldızlı şef Julien Dumas ile birlikte geliştirildi.

Fransız yaşam tarzını yansıtan DS gurme valizleri, yol deneyiminden daha fazla mükemmellik, özgünlük ve kalite bekleyenler için seyahat sırasında yerel kültürlerin keşfedilmesine ve buluşmalara önayak oluyor.

Sadece 10 adet üretilen özel gurme valizi, DS Automobiles tutkunları için "çok özel bir koleksiyon objesi" olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Beatrice Foucher, "Burada, gastronomiyi var eden yerel üreticilere destek olmak amacıyla valizlerin farklı malzemeler taşımasını amaçladık. DS gurme valizleri, arkadaş buluşmalarınızı Fransız mirasının temel unsurunun mükemmelliğe ulaştığı bir atmosferde gerçekleştirmenizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DS Automobiles Gastronomi Elçisi Julien Dumas ise DS 7 aracında kullanılan gurme valizlerinin mükemmel bir çalışma aracı olduğunu belirterek, "Benzersiz bir uzmanlığa sahip olan üreticilerle düzenli olarak bir araya geliyorum. Değerlendirmelerimize dayanarak çalışmalarda kullandığım ürünleri geri getiriyorum. Ardından Hotel Saint James Paris'te bulunan Restaurant Bellefeuille'nin mutfağında, bunları mümkün olan en doğal şekilde çevreye duyarlı bir yaklaşımla birebir uyguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, DS DESIGN STUDIO PARIS, Julien Dumas ve La Malle Bernard tarafından tasarlanan DS Automobiles gurme valizlerinde, dış kısmı kaplayan nappa deri başta olmak üzere, birinci sınıf malzemeler uygulanırken, iç kısımda ise kavak ağacının kullanıldığı fıçılardan yapılmış bölmeler için ESPRIT DE VOYAGE Koleksiyonu'nun Alcantara döşemesiyle aynı renk olan inci grisi rengi tercih edildi. ESPRIT DE VOYAGE kabartma imzası ise ürünün bir diğer dikkati çekici özelliği olarak öne çıkıyor. Diğer detaylarda, profesyonelce tasarlanmış tutma yerlerindeki Clous de Paris kabartmalı kısımlar, nikel kaplama mücevher tokalar ve elle dikilmiş deri kayışlar öne çıkıyor. Şef Julien Dumas, tasarım aşamasında etkin rol oynadı. İş birliğinin diğer kolundaki La Malle Bernard'ın zanaatkar çalışanları tarafından tasarlanan her bir valiz üzerinde uzun süre özenle çalışıldı.

DS gurme valizlerindeki malzemeler

Çok sayıda saklama bölmesi ve fonksiyonel aksesuarları bulunan DS gurme valizlerinde, 3 deney tüpü, bir zeytinyağı şişesi, 2 büyük kavanoz, 6 küçük kavanoz, ceviz ağacından kesme tahtası, çatal bıçak üreticisi Patrick Bonneta tarafından üretilmiş soyma bıçağı, bal kaşığı, tirbuşon, not defteri ve kalem yer alıyor.

DS gurme valizlerinin ultra özel koleksiyonu, DS Automobiles yaşam tarzı butiğinde, yakın zamanda, zevkine ve lüksüne düşkün müşterilerin beğenisine sunulacak. Her bir valiz, müşterinin aracına göre uyarlanabilir olmasıyla birlikte isteğe göre, üzerine isminin baş harfleri yazılabilir olacak.